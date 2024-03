Nieuws:

Door: Redactie

Op onze website hebben we een peiling gezet over het hertenkamp in het Boeremapark. Mogen de herten wat u betreft blijven? Of bent u het eens met het plan van wethouder Kirsten de Wrede, die zegt dat de hertjes de komende tien jaar in het park mogen uitsterven, omdat hun omgeving niet past bij haar beeld van dierenwelzijn?

Geef uw mening op deze homepage (als u mobiel leest: scroll omlaag).