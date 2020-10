Oproep van Hilda Bastiaansen: Wat is je favoriete natuur in Haren?

Door: Redactie

In het kader van een idee, dat Hilda Bastiaansen heeft ingediend in het project Groene Parel wil zij de mooiste natuurplekjes van Haren en omgeving in kaart brengen. Daarvoor vraagt zij de hulp van lezers. De oproep hieronder plaatsen we integraal.



Uw favoriete Natuur/historische plek in Rondje Haren?

Het is een heerlijke dag en u heeft vrienden op bezoek, die de omgeving willen verkennen.

Wandelend, fietsend, steppend langs de mooiste, leukste en de belangrijkste plekken in en rond

Haren? Ja! Dat klinkt goed!

Broodjes , thermoskan drinken, fruit en wat lekkers in de rugtas mee en off you go! Bij Rondje Haren

nr 12 ploft u met z’n allen even op de bankjes neer en scant u met uw mobiel de QR-code. Met elkaar

luistert u naar het verhaal waarom deze plek zo bijzonder is. Welke speciale planten er te vinden zijn

en welk dier u mogelijk kunt spotten en welke historie zich er ooit afspeelde.

Tot slot bedenkt u met elkaar, welke woord er van de bij elkaar gepuzzelde letters tijdens deze

natuur/historische speurtocht gevormd kan worden en hoort u via de app of het u gelukt is, het

juiste woord te raden.

Een geslaagde paar uurtjes verder ploft u moe en voldaan thuis op de bank. “Nooit geweten, dat er

zoveel te beleven viel in Haren”, merken uw vrienden op. “Ook leuk om met de kinderen te doen, of

als familie activiteit tijdens een feestdag!”, wordt er nog geopperd.

Ik ben Hilda Bastiaansen van Mourik en ik ben op zoek naar bijzondere verhalen bij speciale plekken,

plaatsen, gebieden in en rondom Haren-Onnen-Glimmen. Heeft u al een idee welke plek dat voor u is

en wilt u uw verhaal (geen privézaken!!!), informatie, of specifieke kennis met mij delen?

Heel graag!

Stuur dan in maximaal 500 woorden deze informatie door evt. met foto naar Hilda@bastiaansen.com

NB: De gedeelde informatie wordt met zorg bewaard en mogelijk ter beschikking gesteld aan

Gemeente Groningen beleidszaken i.v.m. de Groene Parel ideeën

Bij voorbaat dank!

Hilda Bastiaansen – van Mourik