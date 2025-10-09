Oproep van vv Gorecht

Nieuws:

Door: Redactie

Door vv Gorecht

Uniek voetbal. Wij laten niemand buitenspel staan!

Bij v.v. Gorecht vinden we het belangrijk dat iedereen kan sporten. Iedereen krijgt de mogelijkheid om op zijn of haar eigen niveau te voetballen waarbij we elkaar respecteren. Het draait bij G-voetbal om twee dingen: meedoen én plezier hebben. Goed of minder goed, iedereen moet zich veilig én thuis voelen bij v.v. Gorecht! De spelers van het G-team stellen zich graag aan je voor, maar willen je ook iets vragen.

Hoi!

Wij zijn Floris, Daymon, Pelle, Thijs, Wessel en Robert, trotse spelers van het G-team van vv Gorecht. Op zaterdag willen we dolgraag weer wedstrijden spelen. Maar met zes spelers is dat best lastig… Daarom zijn we op zoek naar nieuwe teamgenoten!

Bij ons gaat het natuurlijk om winnen, maar minstens zo belangrijk is plezier. In ons team is iedereen waardevol. We hebben respect voor elkaar – in wie we zijn en wat we kunnen. Structuur helpt ons daarbij: we werken met vaste trainers, een eigen kleedkamer en een vast veld. Zo weten we altijd waar we aan toe zijn.

Elke dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur trainen we op Sportpark de Koepel. Kevin en Robin zorgen voor een leuke en leerzame training met techniek, tactiek en conditie – én veel gezelligheid.

Ben jij 15 jaar of ouder (m/v), heb je een lichte tot matige verstandelijke en/of lichamelijke beperking en wil je graag voetballen? Dan ben je van harte welkom bij ons team! Eerst een keer meetrainen mag natuurlijk ook.

En nog een leuk voordeel: bij ons betaal je geen contributie!

Aanmelden of meer informatie:

Stuur een mailtje naar Astrid om je aan te melden of als je meer wilt weten: gvoetbal@vvgorecht.nl

Samen maken we er een topteam van. Kom jij ons versterken? ⚽💚

Groetjes

Floris, Daymon, Pelle, Thijs, Wessel en Robert