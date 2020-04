Oproep: wat werd er gekookt in oorlogstijd?

Door: Redactie

Haren de Krant wil in de uitgave van april a.s. op een eigen wijze stilstaan bij de herdenking van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei, die niet op de gebruikelijke wijze zal plaatsvinden. Dat geldt ook voor de bevrijdingsfeesten. In onze krant leest u straks twee verhalen waarin gedenken en herdenken centraal staat. Maar we willen bovendien proberen u letterlijk de smaak van de oorlog te laten herbeleven. Helpt u mee?

Een lezeres van onze krant kookt al jaren op 4 mei een recept uit de oorlogstijd. Vaak sober, met een beperkt gebruik van brandstof en schaarse ingrediënten. Het leek haar goed als we dat dit jaar allemaal zouden doen, nu de herdenkingen niet doorgaan. Haren de Krant wil hier graag aan meewerken. In de krant van april plaatsen we een paar oorlogsrecepten en dat vullen we waar mogelijk online aan op deze website. U kunt helpen.

VRAAG AAN U

Welke gerechten heeft u gegeten in de oorlogsjaren en heeft u daarvan een recept? Stuur uw reactie uiterlijk 12 april aan: redactie@harendekrant.nl