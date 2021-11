Opvang van opstandige Covid 19-patiënten in Beatrixoord te Haren

Door: Redactie

De Spaanse man en Portugese vrouw die sinds gisteren in de media verschijnen met hun verhaal, zijn onlangs op verdenking van een Covid-besmetting gedwongen ondergebracht in Beatrixoord te Haren. Het opstandige stel verblijft op de afdeling voor gedwongen verblijf, waar ook TBC-patiënten verblijven als zij een gevaar voor hun omgeving vormen.

Lex Kloosterman van het UMCG bevestigt dat het stel in Haren zit. Hij vertelt ook dat dit de eerste keer is dat het UMCG mensen met een verdenking van Covid onder dwang zijn opgenomen in Haren. Beatrixoord was eerder dit jaar al aangewezen als noodopvang van besmette mensen die door hun gedrag een gevaar vormen voor anderen.

RTL bracht gisteren het verhaal van het stel, dat uit Zuid-Afrika op Schiphol was aangekomen en in tijdelijke quarantaine was geplaatst in een hotel. Zij wilden weg en hebben het hotel inderdaad verlaten. Nog net voordat het stel met een mogelijke besmetting naar Spanje wilde vertrekken zijn de man en de vrouw van boord gehaald en aangehouden. Daarna zijn ze naar Haren gebracht, waar zij zich beklagen over het onrecht dan hen (volgens henzelf) is aangedaan.

Foto: Thijs Huisman 112Groningen/Haren de Krant