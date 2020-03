Oranjefeesten in Haren gaan niet door

Door: Redactie

Vandaag heeft de Oranjevereniging in Haren besloten alle Oranje-activiteiten voor april af te gelasten.

Het lag in de lijn der verwachting. Overigens is er nog steeds geen besluit van de Culturele Raad Haren over het al dan niet doorgaan van de activiteiten 75 jaar Vrijheid in Haren, die in april en mei zouden plaatsvinden. Het ligt echter ook daar in de lijn der verwachting dat die evenementen niet zullen doorgaan.

Definitief bericht volgt.