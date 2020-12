Oud-bobsleeër vestigt zich als fysiotherapeute in Haren: Lessen van een Olympiër

Door: Redactie

In 2002 maakte Annemarie van Donselaar (40) deel uit van de Olympische ploeg (bobslee) voor de Winterspelen in Salt Lake City. “De topsport heeft mij geleerd hoeveel een positieve mindset in je leven kan betekenen”, zegt ze. “Ik heb leren opstaan na crashes. Ik heb leren doorgaan als ik het niet meer zag zitten. En ik heb geleerd grenzen te stellen.” Sinds kort werkt zij als fysiotherapeut in Haren en daarbij gebruikt zij haar ervaring als topsporter.

Lichaam en geest

Als je het kort wilt zeggen: Annemarie van Donselaar helpt mensen bij (chronische) pijnklachten door een combinatie van mindset-coaching en fysiotherapie. Gesprekken met haar patiënten gaan altijd over de fysieke klachten. “Dat is logisch, maar soms vertellen mensen ook iets over wat hen bezighoudt. Dan blijkt er vaak een causaal verband te zijn met hun pijnklachten. Daar maak ik slim gebruik van.”

Van Donselaar is natuurlijk primair fysiotherapeut, maar haar patiënten krijgen de mindset coaching er gratis bij. “Lichaam en geest zijn één. Fysieke klachten kunnen met een positieve mindset voor een groot deel verholpen worden. Tijdens de behandeling help ik patiënten om de knop van die mindset te vinden. Doorzetten en de moed niet verliezen. Maar ook af en toe je hoofd leegmaken als dat nodig is”, zegt zij. “En niet te vergeten: grenzen bewaken. Dat moest ik als topsporter ook. Zonder trainen word je geen kampioen, maar met teveel trainen ook niet. Hou dat maar in gedachten.”

Haar sportleven

Annemarie dankt haar vakkennis aan de studies ALO en Fysiotherapie. Haar inzicht dankt ze aan haar eigen sportcarrière. Die begon als twaalfjarig meisje: “Ik ging op atletiek en vond alles leuk, het werd dus de meerkamp. Ik had een enorme drang om steeds beter te presteren. Steeds sneller, steeds hoger, steeds verder. Ik had een heel goede trainer. Als ik in beweging was voelde ik me vrij. En dat is altijd zo gebleven.” Tijdens haar studie ontmoette zij bobsleeërs en het avontuur lokte. Annemarie: “Ik maakte mijn eerste afdaling in Lillehammer. Het was geweldig.” Ze reisde, ze trainde en ze werkte hard voor een ticket voor de Winterspelen 2002. Ze crashte, raakte gewond en moest twee operaties ondergaan. Ze stapte tóch weer in. Met duizelingwekkende snelheid crashte ze opnieuw en die keer liep het goed af. “Maar als je daarna weer klaar staat voor de start denk je: waarom doe ik dit? Ik heb in die tijd geleerd wat ‘vallen en opstaan’ betekent. Doorzetten, grenzen opzoeken maar er niet overheen gaan.”

Wie een nieuwe weg met pijnklachten in wil slaan mag haar bellen: 06-41715778. Ook om u aan te melden voor haar Bootcamp trainingen in Haren.

foto: Annemarie van Donselaar: “Positieve mindset is het begin van herstel”