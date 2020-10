Oud-wethouder schrijft boek. Het roer moet om in het onderwijs.

Door: Redactie

Oud-wethouder en oud-docent Michiel Verbeek (64) uit Haren is altijd al geïnteresseerd geweest in jonge mensen met hun idealen, dromen en worstelingen. Die compassie is duidelijk voelbaar in zijn boek, dat vorige maand verscheen. Daarin pleit hij voor ‘sloop en nieuwbouw’ van het onderwijsstelsel. Hij vindt dat het voortgezet onderwijs is vastgeroest in dogma’s en achterhaalde uitgangspunten.

Verbeek schetst in het boek ‘Wie durft deze school aan?’ een fictieve school, Stellalusat, waarin hij zijn baanbrekende visies op onderwijs onderbrengt. Hij stelt dat de samenleving anno 2020 vraagt om anders opgeleide jonge mensen. Hij vindt, kort gezegd, dat leerlingen nu door de schooltijd worden gejaagd om er als eenheidsworsten uit te komen. De motivatie om te leren is laag. Verbeek zegt dat het onderwijs is blijven stilstaan en nog steeds gelooft in het klassikaal drillen van leerlingen, zonder zich te verdiepen in hun belevingswereld. Verbeek beschrijft de veranderde (digitale) wereld. En ook legt hij helder uit hoe kinderen rond hun twaalfde lichamelijk en geestelijk sterk veranderen, maar dat op school daarmee nauwelijks rekening wordt gehouden. Hun creativiteit (en die van leraren) wordt gedempt en verpakt in eenvormige toetsen. Leerlingen doen misschien nog wel hun best om aan de eisen van toetsen te voldoen, maar leren ze ook echt iets over hun plekje in de samenleving? Verbeek vindt van niet. “Scholen lijken eerder fabrieken dan plekken om volwassen te worden.” Zie ook www.stellalusat.nl

Op de foto neemt rector Albert Noord (rechts) van het Harens Lyceum een exemplaar in ontvangst uit handen van de auteur. Ook Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad nam een exemplaar in ontvangst. Minister Arie Slob heeft laten weten het boek ‘met belangstelling’ te zullen lezen. In Haren de Krant van volgende week leest u meer over Verbeek’s drijfveren en ambities.