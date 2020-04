Parkeerplaats treinen bij Essen bijna klaar

Nieuws:

Tot en met woensdag 3 juni zijn er werkzaamheden tussen station Groningen en het nieuwe opstelterrein De Vork in Haren. ProRail zorgt ervoor dat het nieuwe opstelterrein klaar is zodat het in juni in gebruik kan worden genomen. Ook werkt ProRail aan de bouw van een extra vierde spoor en aan de stations Groningen en Groningen Europapark. Van 6 mei tot en met 3 juni rijden er daarom geen treinen tussen Groningen en Assen. Voor sommige werkzaamheden zijn er wegafsluitingen. De omleidingsroutes worden aangegeven.

Vanaf 5 juni neemt ProRail het nieuwe opstelterrein De Vork bij Haren in gebruik. Vanaf dat moment worden treinen daar geparkeerd, schoongemaakt en onderhouden. Nu gebeurt dat nog op het opstelterrein aan de zuidzijde van station Groningen. Het oude opstelterrein wordt gebruikt voor de vernieuwing van station Groningen en de ontwikkeling van de zuidzijde.

Het nieuwe opstelterrein is zo goed als klaar. Tijdens de treinvrije periode sluit ProRail de sporen en bovenleiding van het opstelterrein aan op de bestaande sporen naar Assen en Winschoten. Ze werken hier zowel overdag als ’s nachts. Kijk voor meer informatie op de website van Groningen Spoorzone.