Politie zet stevig in op onderzoek brand Mellenssteeg. Brandstichters kunnen zich maar beter melden.

Door: Redactie

De politie lijkt stevig in te zetten op het onderzoek naar de mogelijke brandstichters aan de Mellenssteeg in Haren. Het is een kwestie van tijd, dan zal bekend zijn wie de brand heeft aangestoken. OOG TV meldt dat getuigen hebben gezien hoe in eerste instantie afval in brand was gestoken naast de gymzaal en dat die brand uit de hand is gelopen. De daders zijn dan ook wellicht gewoon kinderen of pubers, die niet konden overzien wat zij aanrichtten. Hun ouders of zijzelf zouden er verstandig aan doen zich te melden. In de zaal waren leden van sportvereniging HSV aan het turnen en die konden zich op tijd in veiligheid brengen. Toch maakt hun aanwezigheid deze zaak erger dan een kwajongensstreek.

Zondag rond de middag arriveerde een onderzoeksteam van de politie met een drone en een hond.

Foto’s: J. Lameris 112 Groningen / Haren de Krant