Positief Coronanieuws: 4 Mijl doneert shirts aan zorg

Nieuws:

Door: Redactie

De organisatie van de Menzis 4 Mijl van Groningen doneert zes dozen met hardloopshirts van voorgaande edities aan het zorgpersoneel van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Met dit gebaar geeft de organisatie gehoor aan de oproep van het UMCG in hun zoektocht naar ademende kleding. De ademende sportshirts kunnen de hardwerkende zorgverleners meer comfort bieden in de strijd tegen COVID-19 (coronavirus).

Het UMCG doet jaarlijks met meer dan 500 verpleegkundigen en artsen mee aan de Menzis 4 Mijl van Groningen. Daarom wil de organisatie iets terug doen voor de hardwerkende zorgverleners. ‘’In deze onzekere tijd willen we graag ons steentje bijdragen. De verpleegkundigen en artsen draaien daar nu overuren. De hardloopshirts ‘ademen’ en kunnen daardoor wat verlichting brengen.”, aldus Johan Meijer, Projectmanager 4 Mijl van Groningen.

Met de donatie van de ademende hardloopshirts ervaart het zorgpersoneel meer comfort tijdens de hectische tijden om het virus te bestrijden. ‘’Aangezien we niet altijd tijd hebben om pauze te nemen en omdat het erg warm is, is het fijn om een functioneel sportshirt onder het isolatiepak te dragen’’, aldus Arend Stoelwinder, verpleegkundige op de IC in het UMCG.

Golazo Noord Nederland, organisator van onder andere de Menzis 4 Mijl van Groningen, heeft in verband met de coronacrisis besloten al zijn loop-, wandel- en fietsevenementen die gepland stonden van 22 maart tot 1 juni niet door te laten gaan. Onder andere de KLM Urban Trail Groningen en de Urban Walk Groningen zullen als gevolg van deze maatregel niet plaatsvinden op de oorspronkelijk geplande datum.