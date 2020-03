Positief Coronanieuws: Draaiorgelaar Joris ten Have beschikbaar voor verrassingsmuziek

Door: Redactie

Tegen zeer lage kosten is de bekende draaiorgelman Joris ten Have (bekend van de Harense weekmark) bereid om op verzoek zijn draaiorgel op te stellen voor de deur van verpleeghuizen en andere zorginstellingen. Hij kan mensen ‘in quarantaine’ opbeuren door een soort orgel-aubade.

Wie wil iemand verrassen? Bel Joris 06-11740479. Ten Have is al verschillende keren geboekt, onder anders in Haren. Hij gaat dinsdagmiddag draaien bij De Dilgt.