Positief Coronanieuws: Jan Broekman gaat 28 en 29 maart spareribs klaarmaken in Café de Pub

Nieuws:

Door: Redactie

In tijden van crisis ontstaan mooie contacten. Jan en Marga Broekman uit Haren zagen met lede ogen aan hoe Gert Hovenkamp zijn Café de Pub noodgedwongen moest sluiten. Inkomen naar nul. Jan Broekman kwam in actie.

Hij zegt: “Dit bracht mij op het idee om volgende week op 28 en 29 maart een afhaalweekend voor de echte ouderwetse Uncle Sam spareribs van Jan en Marga te organiseren. Dus heb ik dat voorstel bij Gert Hovenkamp neergelegd. En inmiddels is het project op gang gekomen. Via een speciaal email adres stromen de bestellingen binnen. Uiteraard is alle omzet voor De Pub, wij doen dit om een vriend in nood te helpen, en dus staan we graag het hele weekend spareribs voor zijn klanten klaar te maken. Van alle kanten wordt hulp aangeboden. Hartverwarmend.”

Wie dit project wil steunen en bovendien lekker spareribs wil eten kan de bestelling voor één van deze data mailen aan: spareribs.depub@gmail.com

Informatie:

U kunt bestellen tot vrijdag 27 maart 12.00 uur, uitsluitend via mail: spareribs.depub@gmail.com

• Portie spareribs , 1 streng ca. 300 gram € 13,50

• Portie spareribs , 2 strengen ca 600 gram € 18,50

• Gegrilde maiskolf € 4,00

Spareribs zijn inclusief patat, rauwkost en knoflooksaus

Geef bij de bestelling aan welke dag u wilt halen en richttijd. U ontvangt een mail met uiteindelijke afhaaltijd, dit omdat we zo weinig mogelijk mensen tegelijkertijd bij elkaar willen hebben. Om logistieke redenen is het helaas niet mogelijk alles te bezorgen.

Voor de goede orde: – De bar is deze avond gesloten, alleen afhalen bestelling en

weer weg – Betaling ter plaatse bij voorkeur met pin