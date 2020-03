Positief Coronanieuws: Jumbo plaatst mini-badkamer

Door: Redactie

De Jumbo aan het Anjerplein in Haren is voorzien van een mini-badkamer, waar passanten grondig hun handen kunnen wassen. Het is een slim bouwsel, dat maar weer eens aangeeft dat de supermarktketen het probleem serieus neemt.

Nu maar hopen dat bezoekers niet stoer doen en de wastafel links laten liggen. Het wapen tegen de verspreiding van het virus is vooral hygiƫne, het wapen tegen het angstvirus is oog houden voor het goede dat er is. Zoals dit initiatief!