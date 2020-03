Positief Coronanieuws: Lekker ‘uit eten’ in Haren? Dat kan nog steeds!

Door: Redactie

We hebben u met de kop boven dit artikel misschien op het verkeerde been gezet, excuses. Maar we doen dat met goede argumenten. Naast het bestrijden van het virus (houd 1,5 meter afstand tot elkaar en houd u aan de regels) willen we ook zorgen dat het hart van Haren blijft kloppen. De winkels blijven paraat voor u, laten we daarom juist nu lokaal blijven kopen! Veel winkeliers hebben mogelijkheden om producten te laten bezorgen. Boeken koop je net zo goed online bij Boomker, om maar een voorbeeld te noemen. En laten we de komende weken lekker uit eten gaan, maar dan…thuis. De onderstaande horecabedrijven maken dat mogelijk.

Maak van je huiskamer een toprestaurant!

Afhalen van maaltijden is mogelijk bij o.a. de volgende gerenommeerde Harense restaurants.

Bistro Heerlijk

Wat: 3-gangen Bistro menu á 24,99 p.p. op 27 en 28 maart. Volgende weekends (vrijdag en zaterdag) weer andere menu’s.

-Thaise kippensoep

-Gekonfijte eendenbout met aardappelen, groenten en gevogelte-jus

-Dessert Carrotcake

Hoe: bestellen via info@bistroheerlijk.nl

Opmerking: u maakt het diner thuis zelf warm, aanwijzingen over bereiding zitten bij de maaltijd

Adres: Eemke van der Veenpad, Haren

Pizzeria Sa Capanna

Wat: alle Italiaanse gerechten, die we van hen kennen

Hoe: Bestellen uitsluitend via What’s App. Let op: Dat kan op dit vaste nummer als u er +31 voor zet. Dus het App-nummer van Sa Capanna is: +31 50 5342033. Eerst in uw smartphone opslaan bij uw ‘contacten’.

Opmerking: U kunt afhalen, maar ook laten bezorgen. Afwijkende openingstijden voor bestellen: vrijdag 27-3 t/m zondag 29-3 tussen 16.30-20.30 uur.Daarna telkens van donderdag t/m zondag van 16.30-20.30 uur

Adres: Vondellaan 4, Haren

Café De Pub 28 en 29 maart (eenmalig)

Wat: Spareribs worden als vriendendienst klaargemaakt door Jan Broekman en kunnen worden afgehaald in De Pub

Hoe: Bestelling uiterlijk 27 maart 12.00 uur mailen aan: spareribs.depub@gmail.com

• Portie spareribs , 1 streng ca. 300 gram € 13,50

• Portie spareribs , 2 strengen ca 600 gram € 18,50

• Gegrilde maiskolf € 4,00

Spareribs zijn inclusief patat, rauwkost en knoflooksaus

Opmerking: Uitsluitend en eenmalig 28 en 29 maart. Geef bij de bestelling aan welke dag u wilt halen en richttijd. U ontvangt een mail met uiteindelijke afhaaltijd, dit omdat we zo weinig mogelijk mensen tegelijkertijd bij elkaar willen hebben. Betaling ter plaatse bij voorkeur met pin

Adries: Kerkstraat 9, Haren

Astoria

Wat: Het gehele assortiment als afhaalmenu mogelijk

Hoe: Telefonisch bestellen op 050-5345200. Of online via www.astoria.nl

Opmerking: Menu’s staan op www.astoria.nl. Bestellen en afhalen kan 7 dagen van de week van 16.00-20.00 uur

Adres: Rijksstraatweg 200, Haren

Restoria Oosterhaar

Wat: Het gehele assortiment is als afhaalmenu mogelijk

Hoe: Telefonisch bestellen op 050-5341042

Opmerking: Menu’s op website (zie onder). Betaling liefst met pin. Open dagelijks 11.00-21.00 uur en zondag 15.00-20.00 uur. Let op: deze tijden worden binnenkort aangepast. Kijk voor de actuele tijden op de website van Anytyme Restoria. Snelste manier van vinden is op Google ‘restoria haren’.

Adres: Anjerplein, Haren

Mediterraneo

Wat: Het bekende afhaal- en bezorgassortiment blijft te bestellen

Hoe: Telefonisch bestellen van 17.00-22.00 uur op 050-5346673

Opmerking: 7 dagen van de week. Zie menu op: www.ristorantemediterraneo.nl

Adres: Rijksstraatweg 193,C, Haren

Wilt u uit andere winkels in Haren iets bestellen en thuis laten bezorgen? Lees: https://www.harendekrant.nl/nieuws/positieve-samenleving-bezorgdienst-harense-winkels-gestart-samen-zijn-wij-haren-maak-er-gebruik-van/

Geen mogelijkheden (of niet bij redactie bekend)

Sushirestaurant Yugo

Heeft uit veiligheidsoverwegingen besloten het restaurant tot 6 april geheel te sluiten. Dat geldt ook voor afhalen en bezorgen.

Restaurant De Herberg

Heeft uit veiligheidsoverwegingen besloten het restaurant voorlopig gesloten te houden.

Restaurant De Kastanjehoeve, Glimmen

Geen informatie bekend.