Positief Coronanieuws: Muziektalenten van Harens Lyceum maken muziek ondanks ‘sociale distantie’

Door: Redactie

De Jong Talent Muziek leerlingen van het Harens Lyceum kunnen op dit moment niet zoveel muzikaals doen. Althans, zo leek het. Want met gedrevenheid en passie zijn zij erin geslaagd allen vanuit hun eigen huis een bijdrage te leveren aan een bemoedigend lied voor mensen die door de crisis geïsoleerd zijn of last ondervinden.

Docente Kirsten Holwerda stuurde ons trots het resultaat. Kijk en luister:

https://www.youtube.com/watch?v=5dJ3ROktp_g&feature=youtu.be