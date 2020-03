Positief Coronanieuws: Onnen zoekt verbinding en zet handig hulpnetwerk op

Nieuws:

In Onnen hebben actieve inwoners de handen (figuurlijk!) ineengeslagen. Om de gevolgen van de crisis in te dammen zijn de volgende activiteiten op touw gezet:

1.De Tiehof bezorgt eten uit haar cafetaria-aanbod iedere donderdag, vrijdag en zaterdag thuis (in Onnen). Dat gebeurt tussen 17.00-19.30 uur. Betalen kan met een Tikkie of per bank. Bestellen kan telefonisch: 050-4062648.

2.Wie geen boodschappen in huis kan halen, kan vanaf maandag 24 maart bellen met Geesje Jansen van de Tiehof: 06-48310106. Zij regelt dat de boodschappen voor u worden gehaald.

3.Luisterend oor, gezellig contact, helpende handen. Vijf dorpelingen zijn beschikbaar om een praatje te maken, maar ook om praktische hulp te leveren. Een mooi team:

Abush ter Maat: 06-81177888

Pandu Scholte Alberts: 06-39046089

Alwine Schipper: 050-5261178

Ineke Vlaar: 050-4062553

Patricia Smid: 06-54308054

Updates op www.onnen.nu