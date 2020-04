Positief Coronanieuws: Overheid helpt sportverenigingen financieel met 4.000 euro

Door: Redactie

Door de verlengde maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19), wordt ook de

sportsector hard getroffen en gaat hierdoor onzekere tijden tegemoet. De overheid

heeft daarom besloten om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen

Sectoren (TOGS) ook open te stellen voor sportverenigingen. Huis voor de Sport

Groningen biedt ondersteuning bij een eventuele aanvraag.

Eenmalige gift van €4.000,-

De zogeheten TOGS is opgetuigd voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door

de kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Ook sportverenigingen die

voldoen aan de voorwaarden ontvangen eenmalig €4.000,- belastingvrij en naar eigen

inzicht te besteden.

Hoe aanvragen?

Sportverenigingen kunnen een aanvraag voor de tegemoetkoming van €4.000,-online

indienen via de website van www.RVO.nl. Bij verstrekking van de juiste gegevens keurt RVO

de aanvraag binnen drie weken goed, waarna RVO uitbetaalt. RVO probeert dit proces

binnen één week af te ronden. Verenigingen hebben drie maanden de tijd om een aanvraag

in te dienen. Hiervoor is een E-herkenning nodig die de vereniging mogelijk nog moet

aanschaffen.

Ondersteuning Huis voor de Sport Groningen bij aanvraag

Huis voor de Sport Groningen biedt sportverenigingen uit de provincie Groningen graag

ondersteuning aan bij het aanvragen van de TOGS. Deze begeleiding is kosteloos met

uitzondering van de eventuele extra kosten die van overheidswege worden opgelegd voor

het digitaal aanmelden. Verenigingen die van dit aanbod gebruik willen maken, kunnen een

mail sturen naar arbeidsloket@hvdsg.nl, met vermelding van verenigingsnaam en

telefoonnummer.