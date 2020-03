Positief Coronanieuws: ZINN doet post al sinds vrijdag in quarantaine om ieder risico te vermijden

Nieuws:

Door: Redactie

Zondag deed het UMCG een appèl op het publiek om te stoppen met het zenden van kaartjes en andere post naar patiënten, hoe goed de bedoelingen daarvan ook zijn. Het virus kan volgens het UMCG ongeveer 24 uur aan papier kleven. Navraag bij ZINN, de grootste zorginstelling voor ouderen in Haren (De Dilgt), leert dat men dit probleem afgelopen vrijdag al onder ogen zag.

Bij ZINN is het beleid rond post vrijdag aangescherpt. Poststukken worden na bezorging door niemand rechtstreeks aangeraakt, maar eerst gedurende 24 uur in quarantaine bewaard. Ook bij ZINN komt nu veel extra post binnen. Zo werd een reusachtig hart met vele tientallen kaartjes (voorzien van bemoedigende teksten) bezorgd. Met de maatregel van vrijdag is dat dus zonder enig risico.