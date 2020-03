Positief Coronanieuws: Zonnehof ontketent actie om kussens te haken

Door: Redactie

Van NNCZ, waar De Zonnehof in Haren bij hoort, ontvingen we het onderstaande positieve Coronanieuws:

Vaak mis je pas iets als het er niet meer is of als het niet meer kan. Zoiets simpels als bij elkaar op bezoek gaan, elkaar even vastpakken of elkaar een kus geven. Door de aangescherpte maatregelen van de overheid tijdens de Coronacrisis kan dit nu niet meer.

Sommige mensen voelen zich daardoor extra alleen en eenzaam. Daar gaan we wat aan doen! We gaan samen ‘kus’sens haken van Granny Squares (zoals ook fijn was om te doen bij het meehaken aan de grootste gehaakte deken van de wereld)!

Samen maken we van al die Granny squares een kussen. Dit kussen is niet alleen het resultaat van onze verbinding, maar ook het steuntje in de rug dat veel mensen nu nodig zijn. Je kunt het kussen voor jezelf houden om jezelf op te fleuren of weggeven aan iemand die een kussen gebruikt om te rusten of als steuntje in de rug. Het kan natuurlijk ook bedoeld zijn als “figuurlijke” kus die je anders fysiek had gegeven!

Wil je meedoen met haken maar bijvoorbeeld alleen een Granny square maken? Dat kan ook. De NNCZ (Noord Nederlands Coöperatie van Zorgorganisaties) is het inzamelpunt voor de granny’s. Er staan kratten buiten bij de voordeur van alle vestigingen (zie onze site www.nncz.nl met al onze vestigingen) waar je de Granny squares kunt inleveren. De NNCZ zorgt ervoor dat de losse granny’s tot kussens worden gemaakt en terecht komen bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Tevens staat er bij de voordeur een krat waar wol ingeleverd kan worden of wol uitgehaald kan worden als je het zelf niet kunt verzorgen.

Je kunt je granny’s altijd opsturen. Dat mag dan naar:

NNCZ

Stephensonstraat 1

7903 AS Hoogeveen

Iedereen is van waarde en kan en mag meedoen!