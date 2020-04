Positieve samenleving: anonieme Hartenpost voor de bewoners van Huize Maarwold

Door: Redactie

Net als eerder in andere Harense zorginstellingen is gebeurd, werd maandagmiddag een enorm hart bezorgd bij Huize Maarwold in Haren. Op het hart stond geschreven: “Met liefs van betrokken bewoners uit Haren”. Directeur Martin Schipper vindt het een geweldig gebaar.

Het hart is gevuld met kaarten voor alle bewoners, voorzien van motiverende en opbeurende teksten. Juist voor mensen, die door hun leeftijd niet meer zo mobiel zijn, is dit een waardevol signaal uit de samenleving. “We hebben geen idee wie er achter deze actie zit”, zegt Schipper. “Maar we willen hen via de website van Haren de Krant graag ontzettend bedanken voor dit superlieve initiatief. Je ziet maar weer dat ook in een dorp als Haren dit soort geweldige acties ontstaan. Hulde.”

Huize Maarwold is niet helemaal op slot, want de bewoners kunnen nog bezoek ontvangen van de directe naasten, huishoudelijke hulp en zorgverleners. Maar dat neemt niet weg dat de bewoners blij zullen zijn met dit gebaar uit de buurt. Ook de directie van deze serviceflat probeert er het beste van te maken. Op 8 april heeft men Joris ten Have gevraagd om in de tuin vrolijke deunen te ontlokken aan zijn draaiorgel Pronkjewail.