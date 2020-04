Positieve samenleving: “Bedankt voor de kaartjes”

Nieuws:

Mevrouw M.C. van der Veen weet niet hoe ze het anders moet aanpakken, dan via de krant. Ze wil de kinderen en hun ouders uit de omgeving van de Anjerlaan in Haren hartelijk danken voor de lieve en opbeurende kaartjes, die zij geregeld ontvangt in deze crisistijd. “En ik niet alleen, veel meer mensen in onze Hestia-flat hebben deze post ontvangen”, zegt zij.

Het begon al kort na de eerste maatregelen half maart. Anonieme kaartjes werden in de brievenbussen gedaan van ouderen, die tijdelijk de straat niet op mogen, kunnen of willen. Mevrouw Van der Veen verwoordt de gezamenlijke waardering: “We vinden dat zo lief. Teksten als: een opkikkertje voor u. Dat doet je goed en we weten niet eens wie het zijn. Hier heb ik een voorbeeld: Van Monique, Mark, Pascal en Naomi Kasper. Ze zijn mij onbekend en toch ontving ik van hun post.”