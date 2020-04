Positieve samenleving: Dorpsfonds Haren steekt winkeliers hart onder de riem

Door: Redactie

De Stichting Dorpsfonds Haren is vandaag met twee bakfietsen op pad gegaan in het centrum van Haren. Alle winkeliers kregen een taartje in de vorm van een hart aangeboden, speciaal vervaardigd door Bakkerij Haafs in Haren. De boodschap is helder: een steuntje in de rug en een blijk van betrokkenheid bij het lot dat de lokale ondernemers treft.

Winkels worden hard getroffen door de crisis, horeca nog harder. De consument is terughoudend geworden en hoewel de regering het geenszins verbiedt om naar winkels te gaan, zijn veel mensen afwachtend. In Haren is het goed mogelijk om de 1,5 meter afstand te bewaren, maar het is veel te rustig om een gezonde omzet te draaien. Huur- en andere kosten gaan door. Het zijn zeer magere weken en winkeliers laten het maar over zich heenkomen, omdat zij begrip hebben voor de maatregelen. Sommige winkeliers zijn aan het improviseren en bedenken creatieve acties om de consument ook nu aan zich te binden.

Het Dorpsfonds Haren beheert geld, dat door de gemeente beschikbaar is gesteld om het merk Haren ‘neer te zetten’ in de regio. Met deze actie wil het bestuur van het fonds laten merken dat men precies begrijpt waarom de ondernemers nu wel een opkikkertje kunnen gebruiken. “Er werd zeer enthousiast op gereageerd”, zegt voorzitter Karel Jan Alsem van de stichting. “De winkeliers waren zeer verrast.” Het zijn lichtpuntjes in een vreemde situatie.

Met rechte rug en lokale loyaliteit gaan we sterker uit deze crisis komen dan we hadden gedacht.