Positieve samenleving: Harense ontwerper maakt gratis handige buttons

Door: Redactie

Veel mensen dragen hun steentje bij aan het overwinnen van de crisis. Grafisch ontwerper Hermen Grasman uit Haren is daarvan weer een leuk voorbeeld. Hij maakte een ontwerp voor buttons, die mogen dienen als een opvallende reminder: houd 1,5 meter afstand.

Grasman kreeg het idee na een gesprek met een vriend. Hij maakte razendsnel het ontwerp en liet buttons maken. Hij stuurde een bericht naar RTL4 en daar was donderdag een Kamerlid te zien die de button op haar borst droeg in de uitzending van Jinek. Deze week gaat Grasman gratis buttons uitdelen onder winkeliers. Wie zelf een button wil knutselen (of laten maken bij een bedrijf) mag het ontwerp gratis gebruiken en downloaden via de website van de ontwerper: www.hermengrasmanontwerp.nl

—