Positieve samenleving: Harense troubadour stuurt loflied op de zorg door het land

Door: Redactie

In 2007 componeerde Harenaar Johannes van Timmeren een loflied op de zorg: ‘Because you care’. De tekst is van Erik van Westveen. Van Timmeren is in zijn vrije tijd troubadour en treedt geregeld op, onder andere met repertoire van Leonard Cohen. Ook zingt hij Ede Staal.

‘Because you care’ (dat hij in 2007 opnam voor een cd) stond de afgelopen dertien jaar met enige regelmaat op zijn setlist. Vooral tijdens optredens voor zorgmedewerkers. Nu de zorg in de crisis een sleutelrol speelt en alom waardering krijgt, heeft het liedje voor Van Timmeren weer extra waarde gekregen. Hij stuurt de opname van toen via social media door het land met de vraag om het door te sturen naar mensen die nu in de zorg goed werk verrichten. In het liedje is iemand aan het woord die door ziekte afhankelijk is geworden van anderen. In pijn en verwarring bedankt hij de mensen die hem op de been houden. Het nummer heeft een sfeer van rust en onthaasting, die volgens de zanger wel passen bij de tijd van nu.

Titel: Because you care – Muziek: Johannes van Timmeren Tekst: Erik van Westveen (songtekst onder de foto)

I wanna tell you in this simple song: You’re my shelter in the rain

It doesn’t matter, if I’m weak or strong I’m not alone on this foreign lane

Though I don’t know when or where. I lean on you, because you care…

I lean on you, because you care…

‘Cause I’m speechless by some burning pain I think: “Life is glass, time just windowpane”

And if my glass breaks I bet you are there. (Background vocal: You will care…)

Hey, I trust on you, because you care!

If time is balance, then life has its weight

You lift it up early morning or even midnight-late

When I ‘ve lost my track, silently sit and stare, (Background vocal: You will care..)

Hey, I count on you, because you care!

Ref. I wanna tell you in this simple song: You’re my shelter in the rain

It doesn’t matter, if I’m weak or strong I’m not alone on this foreign lane

Though I don’t know when or where I lean on you, because you care…

I lean on you, because you care…

And when the day will come to say goodbye Even a million tears and more you dry

I wanna thank you for the way that you care (Background vocal: It’s magic how you care…)

Thanks to you, because you care! Thanks to you, because you care!

Ref. I wanna tell you in this simple song: You’re my shelter in the rain

It doesn’t matter, if I’m weak or strong I’m not alone on this foreign lane

Though I don’t know when or where I lean on you, because you care…

I lean on you, because you care… I lean on you, because you care…