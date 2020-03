Positieve samenleving: Ouderen in De Dilgt kregen live-concert ‘op hoog niveau’

Door: Redactie

De bewoners van De Cirkel (onderdeel van De Dilgt) in Haren hadden vandaag nu eens een keertje echt geluk: rond 16.00 uur werd hen een live-concert aangeboden door de band Ten Speed. Met de belangeloze inzet van o.a. Siesling Eelde en SteigerRent uit Haren was het voor hen mogelijk om in een hoogwerker langs de gevel van het gebouw te gaan. Achter de ramen zaten tientallen mensen met dementie, die hierdoor een enorme opkikker kregen. Juist in de tijd dat zij van de buitenwereld zijn afgesneden levert dat ontroerende reacties op.

Zwaaien naar het publiek, meedeinen op de muziek, lachen. Veel bewoners zullen niet precies hebben begrepen wat hen overkwam, behalve dat het opgewekt en liefdevol was. Liedjes uit de jaren 70 werden met verve gezongen, zoals ‘Nine to Five’ en ‘Het Dorp’. Maar de band schroomde niet om ook ‘Beast of Burden’ te spelen, goed voor een heavy beat. Familieleden, medewerkers en publiek op de begane grond hebben zichtbaar plezier beleefd aan dit unieke initiatief. De voorjaarszon bescheen dit tafereel.

Achtergrond

Marc Roelaarts, zanger van de band Ten Speed: “Ik werk bij Hartingbank als planner, dus ik heb veel met zorg te maken. Als hobby speel ik al dertig jaar in bands en onze optredens liggen nu natuurlijk helemaal stil. Het leek me daarom een goed idee om iets te doen voor zorginstellingen. Ik plaatste een oproep op Facebook en de reacties stroomden binnen.” Roelaarts kreeg hulp van twee andere bandleden: Mandy Nijboer en Jaap Velema.

Om hun minipodium te kunnen laten opstijgen, kregen ze hulp van een paar bedrijven: Gjaltema Steigerbouw, Bultena Verhuur (beiden uit Groningen), Siesling (Eelde) en SteigerRent (Haren).