Positieve samenleving: Signalen van eenheid!

Door: Redactie

Ook het goede nieuws ligt in deze vreemde tijd op straat. We ontvingen drie foto’s die de samenleving van haar goede kant laten zien.

1.De bakfietsen voor het bezorgen van boodschappen door de stichting Shared Spaces Haren zijn bestickerd en zijn nu op pad in Haren. Lees erover op : https://www.harendekrant.nl/nieuws/positieve-samenleving-bezorgdienst-harense-winkels-gestart-samen-zijn-wij-haren-maak-er-gebruik-van/

2.Bij de voormalige OBS de Linde aan de Hertenlaan in Haren liggen dinsdag van 11.00-15.00 uur op het schoolplein sjaals, boeken en puzzels, die gratis opgehaald mogen worden. Ze zijn beschikbaar gesteld door de doorgeefwinkel, die in het voormalige schoolgebouw is gevestigd.

3.Langs de Meerweg in Haren, bij de Paalkoepel, hebben mensen een blijk van waardering opgehangen voor mensen die in de zorg werkzaam zijn. Een opkikertje!

foto 1:

foto 2

foto 3