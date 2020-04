Positieve samenleving: verrassingstournee langs leerlingen Peter Petersenschool

Door: Redactie

Het is mooi weer en het is nu ook nog meivakantie. Het idee van de ouderraad van de Peter Petersenschool in Haren om dit weekend op ijsjes te trakteren past helemaal bij dit jaargetijde. Maar de ouderraad heeft er nóg een bedoeling mee. Men vindt dat ouders, leerlingen, docenten en ondersteunend personeel van de school een steuntje in de rug verdienen. Een blijk van waardering.

Daarvoor koos men voor een ludieke vorm: een tournee langs alle (meer dan 200) huisadressen om daar ijsjes uit te delen aan het gehele gezin. Er was keuze uit vijf smaken. De initiatiefnemers zochten contact met Italini in Haren en daar was het enthousiasme zo groot, dat men besloot mee te helpen met de distributie. Leerlingen wonen niet alleen in Haren, maar ook ver daarbuiten. De organisatoren gingen zelf met vriezertjes in de auto of zelfs per fiets op pad en ook Italini zelf nam een deel van de route voor zijn rekening. Als alles meezit is de klus maandagavond geklaard. Ludieke en verbindende actie, dankzij (of ondanks) de crisis. De ouderraad is Italini zeer dankbaar voor de spontane samenwerking.

De bezochte gezinnen reageerden blij en verrast.