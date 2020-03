Positieve samenleving: Waarom er toch oranje vlaggen worden opgehangen in Haren

Door: Redactie

Vandaag worden volgens plan de oranje banieren boven de straten in het centrum van Haren opgehangen. Waarom?

Navraag bij Ondernemend Haren leert dat hiermee een statement wordt afgegeven. De boodschap is dat we in deze sombere tijd ook oog moeten houden voor positieve dingen. Door het centrum, waar het nu zo rustig is, te versieren houden mensen de moed er wellicht een beetje in, zo is de gedachte.

Overigens zullen de geplande oranjefeesten in Haren niet doorgaan, zo is maandag bekend gemaakt.