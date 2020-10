Professor H.T. Waterbolk overleden: ‘De cirkel is rond’

Door: Redactie

Professor in de archeologie H.T. Waterbolk is 27 september op 96-jarige leeftijd in Haren overleden. Hij was lange tijd het gezicht van de archeologie in onze regio.

Professor H.T. Waterbolk (1924) was van 1954 tot 1987 hoogleraar in de Prehistorie en Germaanse archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceerde met name over de typologie van prehistorische en middeleeuwse huisplattegronden en versterkte nederzettingen in Drenthe.

Hij had een lange en rijke loopbaan in zijn vakgebied archeologie, waarin hij de vingerafdrukken van voorbije eeuwen blootlegde en daarna diepgaand onderzocht. Door zijn hoge leeftijd moesten hij en zijn echtgenote in 2019 overhaast verhuizen van de Muntinghlaan in Haren naar De Dilgt. Daarover zei hij in een interview: “Ik kan niet veel meer. Ik ben afhankelijk van zorg en daardoor is mijn wereld heel klein geworden.” Het klonk als een constatering, niet als beklag. “Nee, want ik sta nog middenin het leven. Mijn horizon is nog heel breed.” In zijn laatste levensfase zat de professor nog vaak over vakliteratuur gebogen en voelde hij ondanks zijn leeftijd de innerlijk drang om te onderzoeken en te publiceren. Daarover zei hij: “Dat gaat toch nooit over, ook al wil ik het geen roeping noemen”. Hij was al negentig jaar toen hij begon aan een allesomvattend boekwerk over zijn leven en werk. “Ik heb er vijf jaar over gedaan en heb het afgerond toen we hier al woonden. Enkele collega-archeologen hebben me ondersteund en mijn zoon was een grote hulp bij de financiën, distributie en bij het verzamelen van het beeldmateriaal.” De titel van het dikke boek (300 grote pagina’s) is ‘Veranderend verleden’. Waterbolk: “Ik zie deze autobiografie als een rechtvaardiging van alles wat ik heb gedaan. In deze levensfase kan ik er van een afstand op terugkijken en relativeren. De cirkel is rond.”

op de foto: De heer Waterbolk in januari 2020.

Over het boek: “Veranderend verleden”

Mijn zoektocht naar structuur in onze voorgeschiedenis.

Verkrijgbaar in de boekhandel ISBN-13: 9789492444950