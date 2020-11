Project voor Sint met weinig budget

Nieuws:

Daniëlle de Klerk en Stephanie Overbosch, beide moeder van jonge kinderen, voelen zich verbonden met kinderen in ‘arme gezinnen’.

Zij denken dat verborgen armoede ook in Haren aan de orde van de dag is. Daarom hebben zij een website op touw gezet voor ouders met weinig geld. In het kader ‘geen woorden maar daden’ bieden ze de mogelijkheid om sinterklaascadeautjes aan te vragen als er thuis geen budget is. Maar net zo belangrijk, er is ook een helpknop, waar mensen zich kunnen melden om cadeaus te doneren. Zo worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Kijk op www.harenpaktuit.nl