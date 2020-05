Roelof is de held van de herten

Door: Redactie

Bij de groenten- en fruitwinkel van Berends haalt Roelof Lamberts weer een krat snijafval op en zet dat in de laadbak van zijn Mikkelhorst-wagen. Dan rijdt hij naar dierenwinkel Ekkelkamp (De Molen) voor biks (voeders). Als hij even later bij het hertenkamp in het Boeremapark arriveert wordt het onrustig in de kudde. Herten, ganzen, eenden en pauwen zijn blij als Roelof komt: etenstijd!

Lamberts is hen al zo vertrouwd, dat ze doodleuk op hem afkomen en bijna uit zijn hand eten. Wat zou het Boeremapark zijn zonder hertenkamp? De stichting die het park onderhoudt mag blij zijn met de inspanningen van Roelof, want een trouwer dierverzorger kun je je niet wensen. Roelof is voor dit werk gevraagd door zorgboerderij De Mikkelhorst en heeft direct ‘ja’ gezegd. Als je hem zo bezig ziet wordt opeens duidelijk, dat in een dorp iedereen zijn rol heeft. En al die individuen samen vormen de Harense samenleving: mét hertenkamp, dankzij Roelof.