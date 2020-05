Schapen grazen er lustig op los in Haren

Door: Redactie

De schaapskudde met Drentse heideschapen en Schoonebeekers van herder Nico Buitenkamp is weer terug in Haren. Het inzetten van de schaapskudde is een ecologische manier van groenbeheer en heeft verschillende voordelen: schapen komen op plekken waar machines niet bij kunnen. Door schapen in te zetten verbetert de structuur van de bodem. Hierdoor kunnen nieuwe zaden kiemen en wordt de beplanting gevarieerder. De schapen dragen zaden mee in hun vacht en verspreiden zo allerlei planten- en bloemensoorten.

“De kudde, van ongeveer 150 schapen en lammeren, is verdeeld in drie kleinere kuddes. Zo kan er op meerdere plekken tegelijk gegraasd worden”, vertelt Nico. “Samen met m’n honden verplaats ik de schapen van de ene naar de andere plek. Hiermee hebben we altijd veel bekijks!” Heb je vragen? Neem dan contact op met herder Nico Buitenkamp via telefoonnummer 06 1305 2145