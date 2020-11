Schoenmaker Pater 40 jaar in Haren “Ik bel iedere dag mijn pa nog even op”

Door: Redactie

Johan Pater (49) was negen toen zijn vader Egbert de grote stap zette: een eigen bedrijf. Dat deed hij na jarenlange ervaring in het vak en een uitstapje naar een baan als cipier in Veenhuizen. Op 21 november 1980 opende hij de winkeldeur in De Brinken. In 1985 verhuisde hij naar de huidige locatie Meerweg 5. Zijn vrouw stond altijd met een brede lach achter de toonbank net als zijn dochter Tineke. In 2001 zette zijn zoon Johan het bedrijf voort. “Nog iedere dag bel ik na het werk even met pa om te vertellen hoe de dag is verlopen”, zegt Johan. “Pa voelt zich nog steeds zeer betrokken. De zaak is ‘zijn kindje’ waar ik voor mag zorgen.”

Schoenen herstellen is een ambacht. In Haren zijn nog maar weinig ‘ambachtswinkels’ te vinden en Pater Schoenreparaties is daar één van. “Het vak komt nog steeds op hetzelfde neer”, zegt Johan Pater. “Maar de materialen en technieken zijn wel wat veranderd.” Volgens Pater is de markt van 1980 niet meer te vergelijken met nu. Hij zegt: “Vroeger liepen mensen op kwaliteitsschoenen en was het de moeite waard om die te laten herstellen of om er nieuwe zolen onder te maken. Nu lopen veel mensen op schoenen van een paar tientjes, die gooien ze weg als ze kapot zijn. Dat is heel slecht voor het milieu en ook voor schoenmakers, haha.” Volgens Pater mag hij nog van geluk spreken dat in Haren nog veel mensen kiezen voor goede schoenen.

Klusjes

Zijn vader, de heer E.Pater, is een echte vakman en hij heeft daarmee zijn bestaansrecht in Haren bewezen. “We zijn geen hakkenbar, maar schoenmaker”, zei Pater tegen iedereen die het horen wilde. Zijn zoon Johan drentelde als negenjarig ventje al vaak rond in de winkel en mocht allerlei klusjes voor zijn vader doen. “Oud papier wegbrengen, opruimen”, herinnert hij zich. “Maar ik had niet veel interesse voor het vak, dat kwam pas later. Toen ik twaalf was mocht ik steeds meer doen en zo leerde ik het vak beter kennen.” In 1989, als 18-jarige ging hij naar de opleiding en liep twee jaar stage in Winschoten. Daarna ging hij bij zijn vader in de zaak werken.

133 kleuren

Johan Pater nam de zaak in 2001 van zijn vader over. “In die tijd stonden we met drie man aan de machines en mijn zus Tineke deed de winkelverkoop”, zegt Pater. De markt veranderde en het werd rustiger in de winkel. Pater ging zich meer toeleggen op nevenverkoop van klompen, lederen broekriemen, pantoffels, lederwaren en natuurlijk op accessoires voor schoenen: schoenpoets (nu in 133 kleuren) en veters. De nevenverkoop en het schoenherstellen zijn nu al jaren in balans. De stabiele factor sinds 2001 is Johan Pater, zoon van de oprichter.

Bellen met de oprichter

“Iedere dag als ik thuiskom bel ik mijn pa nog even op. Dan vertel ik hoe de dag was. Heel af en toe springt hij bij, zoals in 2018 toen ik door een fietsongeluk een tijdje uit de running was. Ik ben hem dankbaar voor de kansen die hij mij heeft gegeven. De zaak is nog steeds zijn kindje, ik mag ervoor zorgen, zo zie ik het.” Het jubileum werd gevierd op zaterdag 21 november, maar dan wel op bescheiden schaal wegens de RIVM-maatregelen. De oprichter was de hele dag in de winkel aanwezig en zag veel oude bekenden, die hem kwamen groeten (foto onder).Haren mag blij zijn met zo’n ambachtelijk bedrijf in eigen dorp.