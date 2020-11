Sinterklaas is echt al in Haren: Zie hier de filmpjes en volg Sinterklaas en Pietje van Alles in Haren

Door: Redactie

Volg hier vanaf 18 november een week lang dagelijks de belevenissen van Sinterklaas en Pietje van Alles in ons eigen dorp Haren! We zetten iedere ochtend een nieuw filmpje online. Deel ze met iedereen in Haren, zodat niemand Sint en Piet hoeft te missen.

18 november 2020 Waar is Sinterklaas?:

https://fb.watch/1Qx1B5XhNq/

17 november 2020: Wie sluipt daar door de Brinkhorst?



Een initiatief van de intochtcommissie van Ondernemend Haren.