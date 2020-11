Sinterklaas toch al in Haren gesignaleerd? Volg de films vanaf 19 november

Door: Redactie

Kinderen in Haren en omstreken hoeven Sinterklaas niet te missen. Deze foto werd zaterdagavond door een wandelaar aan de Vondellaan gemaakt.

De intocht en de werkkamer in de dorpskerk gaan niet door, maar Sint en zijn Pieten zullen vanaf 19 november wel door de dorpen zwerven om schoenen te vullen en kinderen te verrassen rond 5 december. Voor ouders is het goed om te weten dat de Commissie Intocht Haren (Ondernemend Haren) afspraken heeft gemaakt met de Sint.

Een cameraploeg mag zijn werkzaamheden en tochtjes door Haren volgen. Vanaf 19 of 20 november worden bijna dagelijks filmpjes gepubliceerd en kunnen kinderen de belevenissen in Haren op de voet volgen. Sinterklaas is van plan kinderen (en ouders) te vragen om hun huizen en zelfs straten te voorzien van Sint-versieringen. Daar is een prijs mee te winnen. Verder komt er een reusachtige knalrode Sint-brievenbus te staan aan de Brinkhorst (naast speelgoedwinkel Baboffel) waar kinderen post, tekeningen en knutsels in kunnen doen. Sint haalt de post er iedere nacht uit en zal deze zichtbaar ophangen in de etalage naast de bus. Daar is een tijdelijke werk- en slaapkamer van Sint ingericht.

Volg Sint in Haren vanaf 19 november:

–www.ervaarharen.nl

–www.harendekrant.nl

-@intochtharen (Facebook)

-sinterklaasintocht_haren (Instagram)

Deel wat u kunt, zodat niemand het kan missen.