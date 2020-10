Skyline van Haren nu beschikbaar om aan de muur te hangen

Door: Redactie

Inwoners van Haren hebben onlangs via de website van Haren de Krant meegewerkt aan de ontwikkeling van de skyline van Haren. Producent City Shapes wilde graag weten welke gebouwen bepalend zijn voor Haren en heeft die reacties vervolgens kunstzinnig laten uitwerken in een ontwerp.

Het resultaat (90 cm tot 165 cm breed) is te koop via www.cityshapes.nl. Lezers van deze krant kunnen als actiecode invullen ‘harendekrant10’ en ontvangen dan 10% korting. In de skyline zijn o.a. te herkennen Hortus, Dorpskerk, Stadion Esserberg en Huis de Wolf.