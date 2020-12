Slauerhofflaan is nu eventjes van Sint en Piet

Door: Redactie

Ouders en elf kinderen van de Slauerhofflaan in Haren hebben gehoor gegeven aan de oproep van Sinterklaas en Pietje van Alles om hun straat te versieren. De oproep was gedaan in de filmpjes, die te zien zijn op www.ervaarharen.nl en op facebook.com/intochtharen

Vera, één van de enthousiaste moeders: “In deze straat heeft iedereen geholpen met het versieren! Alle kinderen hebben cadeautjes in de bomen gehangen en Sint en Piet kunnen goed zien waar de kinderen wonen want zij hebben kransen versierd en die hangen bij de huizen waar deze kinderen wonen. Er is geholpen met slingers en banners ophangen en iedereen heeft zelf nog eigen raam versieringen toegevoegd. Ook hangen er jute zakken aan de huizen. Sint en Piet zijn hier duidelijk welkom.” Kinderen of ouders die nog willen meedingen naar een leuke prijs kunnen hun foto’s mailen aan info@intochtharen.nl

