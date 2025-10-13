Slecht fietspad Haren-Glimmen naar verwachting 1 januari 2027 gladgestreken

Nieuws:

Door: Redactie

Het fietspad langs de Rijksstraatweg tussen Haren en Glimmen ligt er al drie jaar slecht bij en daar verklaarde de gemeente destijds dat moest worden gewacht tot de weg wordt geconstrueerd en er nieuwe riolering is aangelegd. Dat is een complex project dat geduld vraagt.

Dat was in 2022 en de vraag is nu: hoe lang moeten fietsers dit slechte wegdek nog verdragen? Natascha van ’t Hooft van de gemeente Groningen legt uit wat de gemeente hiervan vindt: “Het is inderdaad zo dat dit project al erg lang loopt. Het is een complex project waar met heel veel zaken rekening gehouden moet worden. Denk ook hier aan kabels en leidingen, maar ook het beschermd dorpsgezicht, het behouden van bomen etc. En dan kom je ook nog zaken tegen die je van tevoren niet had voorzien. Net voor de zomer hebben we alle bomen stuk voor stuk onderzocht om te kijken of een aantal bomen waarvan het leek dat we ze niet konden behouden, met wat hulp of andere keuzes toch behouden konden blijven en dat is het geval. De verwachting is dat we in 2026 gaan beginnen en voor 1 januari 2027 klaar zijn.”