Sociale Brigade in Haren komt weer in actie na doorbraak stuwdam Oekraïne: verbandmiddelen, maandverband etc. nodig

Nieuws:

Door: Redactie

De Sociale Brigade Haren heeft razendsnel een actie op poten gezet voor de getroffen regio Kherson.

Men zamelde kleding in, vandaag naar het gebied wordt gebracht. Sandra Kailola sluit zich aan bij deze actie en richt zich nu op andere hulpgoederen.

Sandra Kailola, werkzaam als fysiotherapeut in Haren, wil nu zoveel mogelijk maandverband, batterijen, verbandspullen en pijnstillers naar Oekraïne krijgen. Wilt u doneren? Dat kan op de volgende adressen:

Opvanglocatie Nescio: Emmalaan 33, Haren

Garagebox van Wiesje: Hemsterhuislaan 33, Haren

Huis van Klaas: Amkemaheerd 197, Groningen

Meer informatie over de Sociale Brigade: www.socialebrigade.com

Deze bestaat uit vrijwilligers in Haren en omgeving, die in actie komen tijdens noodsituaties in de wereld.