Sporten uitproberen kan nu ook in Haren

Vanaf nu kunnen sport- en cultuuraanbieders uit de voormalige gemeente Haren zich ook aanmelden voor de Sport- en Cultuurhopper. Dit is een verzameling cursussen aangeboden door verschillende sport- en cultuuraanbieders uit de gemeente Groningen. Basisschoolleerlingen in Groningen kennen de Sporthopper al langer. Via een folder en een website kunnen zij gratis of voor weinig geld kennismaken met allerlei sporten. De Sport- en Cultuurhopper is een initiatief van de gemeente Groningen.

Ben je een aanbieder van sport of cultuur en wil je je aanmelden voor de Sport- en Cultuurhopper? Meld jouw cursus dan gratis aan via e-mail. Je krijgt dan een inlog toegestuurd, waarmee je je eigen pagina maakt. Aanmelden kan tot 10 augustus. Natuurlijk volgt de gemeente altijd de richtlijnen van het RIVM en de overheid. De Sport- en Cultuurhopper zal dan ook worden aangepast aan de coronamaatregelen, indien dat op het moment van verschijnen nodig is. Kijk voor meer informatie op sportcultuurhopper.nl.