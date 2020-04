Sportief speuren in haren, woensdag 29 april

Aanstaande woensdag, 29 april, organiseert Sportcoach Haren een leuke vakantieactiviteit: ‘de jacht op de sportcoach’. Dit is een speurtocht voor het hele gezin, waarbij je op zoek moet naar geheime locaties in Haren. Op elke locatie is een letter te verdienen. Hiermee kun je een woord maken. Heb je het woord compleet? Haal dan op de eindlocatie een prijs op. De speurtocht vindt plaats in de openbare ruimte. Daarom gaan we er vanuit dat er altijd een ouder/verzorger meegaat. Neem bij alle activiteiten de maatregelen van het RIVM in acht. De speurtocht is op woensdag 29 april van 10:00 tot 15:00 uur. Je bepaalt zelf wanneer je op pad gaat binnen deze uren. Wil je meedoen? Geef je op via de website van Sportcoach Haren. De deelnemers ontvangen 29 april om 10:00 de speluitleg per mail.