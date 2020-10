Stand van zaken Covid-19 in De Dilgt te Haren (23 oktober)

Door: Redactie

De afgelopen dagen zijn veel bewoners, revalidanten en medewerkers getest op Covid-19. De meeste uitslagen zijn inmiddels binnen. Het gros van de uitslagen is negatief. Maar ZINN meldt ook minder goed nieuws over de uitbraak. Hieronder een actuele stand van zaken.

Hoofdgebouw De Dilgt (afdeling voor mensen met dementie)

Eén positief geteste bewoner in woning 1 en 2, die palliatief verzorgd werd, is overleden. In de woningen zijn geen nieuwe besmettingen onder de bewoners. Wel zijn nog twee medewerkers van woning 1 en 2 positief getest.

Hoofdgebouw De Dilgt (Individueel Wonen)

Drie bewoners van Individueel Wonen zijn positief getest. In totaal wonen op deze afdeling nu vier positief geteste bewoners.

Alle locaties in Haren dit weekend nog gesloten

Het wachten is nu op de laatste testuitslagen van medewerkers en bewoners van zowel het hoofdgebouw, De Cirkel als de woontorens (m.u.v. Brahms en Chopin).

In afwachting van deze laatste testuitslagen blijven alle locaties op het terrein van ZINN locatie De Dilgt (m.u.v. Brahms en Chopin) dit weekend gesloten voor bezoek. ZINN verwacht maandag een besluit te kunnen nemen over het (deels) openen van locaties. Volgens ZINN is er door de grootschalige testactie een goed beeld ontstaan van de situatie in De Dilgt en kan men aan de hand van de uitslagen telkens snel en adequaat de benodigde stappen nemen.