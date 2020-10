Stand van zaken Covid-19 in De Dilgt

Nieuws:

Door: Redactie

De uitbraak van Conora in De Dilgt is inmiddels redelijk in kaart gebracht en de omvang is nog te overzien. De afgelopen dagen zijn alle medewerkers, bewoners en revalidanten in ZINN locatie De Dilgt, incl. woontorens en De Cirkel (m.u.v. Brahms en Chopin), getest door de testteams van ZINN. Hieronder geven we u een update van de testuitslagen, die inmiddels binnen zijn.

Huidige stand van zaken

Uit de vele testen zijn nog vijf positieve testen van bewoners naar voren gekomen.

Het gaat hierbij om één bewoner, die zelfstandig op de afdeling Individueel Wonen in het hoofdgebouw van De Dilgt woont. Deze bewoner heeft amper klachten en verblijft in het eigen appartement. De andere positief geteste bewoners wonen in woning 1 of 2, wat het totaal aantal positieve testen in deze woningen brengt op 13 bewoners. Eén van deze bewoners verkeert in slechte gezondheid en krijgt palliatieve zorg. In totaal wonen 19 bewoners in deze woningen. Dat betekent dat zes bewoners een negatieve testuitslag hadden. Zij worden gezamenlijk verzorgd.

De revalidant, die maandag positief getest is op het coronavirus, verblijft moment op een gespecialiseerde COVID-unit in Groningen.

Daarnaast zijn nog zes medewerkers in woning 1 en 2 positief getest op het coronavirus. Tientallen medewerkers, bewoners en revalidanten zijn inmiddels geïnformeerd over hun negatieve testuitslag.

Voorlopig nog geen bezoek

De komende dagen blijven we volop testen. Dat betekent dat De Dilgt en de omringende woontorens (m.u.v. Brahms en Chopin) nog enkele dagen gesloten blijven voor bezoekers. Dit tot alle testuitslagen bekend zijn. Tot die tijd wordt volledig gewerkt in persoonlijke beschermende middelen.