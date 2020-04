Statement – Haren is en blijft open: drie vuistregels om Lokaal Loyaal te zijn.

Door: Redactie

Deze foto (Haren 2019) verbeeldt ons verlangen en maakt duidelijk dat we onder normale omstandigheden in weelde en onbeperkte vrijheid leven. De medische crisis is nog lang niet voorbij, maar we kunnen binnen de RIVM-richtlijnen wél alvast werken aan het behoud van de lokale economie. We moeten voorkomen dat het winkelhart van Nederland straks niet meer kloppen. Ook de leefbaarheid van Haren kan niet zonder winkels.

DRIE VUISTREGELS VAN LOKAAL LOYAAL

1.Blijf kopen wat u anders ook koopt en doe dat niet online, maar in winkels.

(De winkels zijn open en u kunt zich daar prima houden aan de RIVM-richtlijnen, waaronder 1,5 meter afstand. Ga alleen en niet samen.)

2.Koop alleen online in lokale winkels. Kijk welke winkels in Haren uw aankopen gratis komen bezorgen op www.sharedspacesharen.nl

3.Steun de horeca en maak gebruik van afhaal- en bezorgmogelijkheden.

Samen zijn wij Haren, ook na de crisis.

Kijk hier naar de videoboodschap: https://youtu.be/yum1XrunnVc

Of kijk op: www.facebook.com/harendekrant