Blijf kopen in Haren!

Door: Redactie

Waar de overheidsmaatregelen het toelaten blijven winkels open om de samenleving te laten functioneren. Daar hebben we als consument ook een rol in. Meer dan ooit. Als we doorgaan met ons normale uitgavepatroon en daarbij niet onze toevlucht zoeken tot online-kopen, treffen we na de crisis ons dorp nog aan zoals het was: gezellig en leefbaar. Doe mee en blijf kopen in winkels.

Haren de Krant sluit zich aan bij het statement van Ondernemend Haren.