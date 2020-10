Stichting Bomenridders noemen bomenkap Meerweg ‘onrechtmatig’

Nieuws:

Door: Redactie

Jan Pieter Janse van de Stichting Bomenridders houdt het gebied rond de Meerweg en het Paterswoldsemeer al een poos in de gaten. Hij vindt dat de provincie goede ideeën heeft, maar die vervolgens op een slechte manier uitvoert. “De wijze waarop men omgaat men eigenaren van grond in dat gebied is fout”, zegt hij. Maar tijd voor een rustige beschouwing van het kostbare project is er niet. Janse slaat alarm, want er worden ondanks een bezwaarschrift bomen gekapt op de voormalige Camping Friescheveen. “Dit kan zo niet”, zegt hij.

Janse is voorstander van ecologie en natuur. Maar wat de provincie aan de oostzijde van het Paterswoldsemeer doet is vreemd. “Ze vernietigen eerst een ecologische zone om er een andere ecologische zone van te maken. Dat is toch wel heel bijzonder. We zijn dus heel kritisch over dit proces. Maar als we nu kijken naar wat er gebeurt op die voormalige camping, klopt er ook al iets niet.” Volgens Janse is de sloop van dit stukje natuur ongewenst en onnodig. Daarom heeft hij de gang van zaken vorige week, zodra hij ervan hoorde, onderzocht en officieel bezwaar aangetekend. “Dat bezwaar met argumenten ligt bij de provincie en nog een paar andere partijen. Het is zeer ongepast om ondanks een bezwaar gewoon te beginnen met kappen en graven.” Volgens Janse zal de rechter hem later gelijk geven, maar daarmee lijkt hij de bomen en struiken aan de Meerweg niet meer te kunnen redden. “Ze mogen rekenen op een zeer forse compensatie-eis. Herplanten van heel dikke bomen.”



Zoals elders op deze homepage is te lezen zijn uitvoerder Arcadis en opdrachtgever Prolander maandag al begonnen met de werkzaamheden van de omstreden klus. Janse: “Men zal natuurlijk zeggen dat er al kosten zijn gemaakt, maar dat is voor ons geen argument. Dan hadden ze de vergunningen voor dit project maar eerder moeten regelen. Wij hebben geen publicaties kunnen vinden, dus de burger heeft zijn recht op bezwaar niet kunnen uitoefenen.” Janse erkent dat hij pas te elfder ure zijn bezwaarschrift heeft ingediend, maar dat komt doordat zijn stichting eerder niet op de hoogte was dat de werkzaamheden maandag zouden beginnen. “Men wist vorige week al dat wij kritisch waren, want toen hebben wij met deze partijen een online vergadering over dit project gehad. De bezwaren die we toen hebben ingebracht liggen dus vast. Men wist het.”

Prolander heeft nog niet kunnen reageren op de commotie aan de Meerweg.