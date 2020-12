Stichtingen en verenigingen kunnen geld lenen voor zonnepanelen Glimmen

Nieuws:

Het bestuur van de Energie Coöperatie Zonneweide Glimmen heeft een aantrekkelijke regeling bedacht voor stichtingen en verenigingen met weinig geld op de bank. Daarbij kan gedacht worden aan scholen, dorpshuizen en sportverenigingen. Deze rechtspersonen kunnen de panelen zonder investering verkrijgen. De investering kunnen ze lenen bij de coöperatie.

De lening wordt in 15 jaar afgelost. Voordeel voor de rechtspersoon is dat ze een korting krijgen op de energierekening door teruggave van energiebelasting. Met deze korting kunnen ze de lening aflossen en de lage rente (2,5%) betalen. Netto houden de rechtspersonen er geld aan over en leveren een bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Rekenvoorbeeld

Een rekenvoorbeeld om dat duidelijk te maken. Een voetbalvereniging verbruikt 5.000 kWh per jaar en schaft 20 panelen aan. De lening bedraagt dan € 5.000,-. De jaarlijkse korting op de energierekening bedraagt ongeveer (20 x 250 kWh x € 0,12/kWh =) € 600 De jaarlijkse rente en aflossing is ongeveer € 400. De voetbalvereniging houdt netto jaarlijks ongeveer € 200 over zonder er verder iets voor te hoeven doen. Jaarlijks wordt 2.600 kg CO2 minder uitgestoten.

Reclame via zonneweide

Voor bedrijven heeft de coöperatie ook iets bedacht. In ruil voor deelname in de zonneweide krijgen ze hun logo op de website van de coöperatie met een link naar hun website. Bovendien krijgen ze een poster waarmee ze aan hun klanten kunnen laten zien dat ze deelnemer zijn in de zonneweide. Tot nu toe doen er drie bedrijven mee: Digno (computers) en Roede Vloeren (interieur) uit Haren en Woldringh Optiek uit Groningen.

Meedoen kan nog

Er zijn nog ongeveer 400 zonnepanelen beschikbaar voor inwoners, stichtingen, verenigingen en bedrijven in het gebied Vries – Peize – Groningen-Zuid – Kropswolde. Een paneel kost € 250 en verdient zich terug in ongeveer 8 jaar. Met een subsidie i.v.m. aardbevingsschade kunnen ook panelen aangeschaft worden. De inschrijving sluit 31 december 2020, zo lang de voorraad strekt. Zie voor meer informatie www.zonneweideglimmen.nl.