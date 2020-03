Supermarkten bewijzen gouden diensten in crisis

Nieuws:

Door: Redactie

Supermarkten in Nederland hebben in de tweede week van maart 35 procent meer omgezet dan in dezelfde week een jaar eerder.

De omzet in week 11, die liep van 9 tot en met 15 maart 2020, kwam hiermee hoger uit dan in de week voor kerst,

traditioneel de week met de meeste omzet.

Dat meldt het CBS op basis van een analyse van recente transactiedata van een groot aantal supermarktketens.



Foto: Jumbo Haren en har handenwas-unit