Taxatie van spullen en ‘house sale’ aan de Vossenlaan in Haren

Door: Redactie

Martin Klinkhamer van Veilinghuis Klinkhamer gaat op zaterdag 2 september een verkoop organiseren van spullen uit de woning Vossenlaan 19 in Haren. Daaraan koppelt hij de gratis mogelijkheid voor het publiek om zelf spullen door zijn experts te laten taxeren. Zoiets zagen we nog niet eerder in Haren.

Programma

Zaterdag 2 september van 10.00-17.00 uur wordt alles wat los en vast zit aan de woning verkocht. Bovendien kan het publiek die middag van 14.00-17.00 uur eigen voorwerpen, kunst, curiosa etc. meenemen en laten taxeren. Daarbij ontvangt men vrijblijvende adviezen voor eventuele verkoop van deze goederen.

Wilt u die middag iets laten taxeren? Voorkom wachttijden en meldt u zich tevoren aan via mail: info@aca-auctions.com (graag met foto van het object, zodat de taxateurs al wat voorwerk kunnen doen).